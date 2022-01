Moet Batshuayi binnenkort concurrentie aangaan met ex-Anderlechtspits?

Sinds eind 2021 is Lukasz Teodorczyk een vrije speler. Zijn zaakwaarnemer is alvast druk in de weer om de Pool weer aan een club te helpen.

Volgens het Turkse Fotomac is Lukasz Teodorczyk aangeboden bij Besiktas. De regerende Turkse kampioen staat voorlopig pas op de 7e plaats.

In het verleden was Besiktas naar verluidt nog geïnteresseerd in Teodorczyk, nu moeten ze het voorstel nog even analyseren.

Als Besiktas op de aanbieding ingaat, zal Teodorczyk de concurrentie aangaan met Michy Batshuayi. De Rode Duivel is dit seizoen op uitleenbasis in Turkije en wist er 6x te scoren en 4 assists te geven.

Lukas Teodorczyk is een bekende naam in het Belgische voetbal/. In de zomer van 2016 streek hij neer bij Anderlecht en in 2020 zat hij even bij Charleroi. Bij Anderlecht werd hij in 2017 landskampioen en werd hij met 22 doelpunten topscorer in de Jupiler Pro League.