Voorzitter van Franse voetbalclub zwaar gewond geraakt in de Dakarrally

Philippe Boutron, voorzitter van de Franse tweedeklasser US Orléans is zwaar gewond geraakt in de Dakarally. Volgens de lokale politie is zelfs kwaad opzet niet uitgesloten.

Uit een persbericht van organisator ASO blijkt dat de wagen van Boutron stopte vanweg een plotse explosie. De piloot geraakte ernstig geblesseerd aan het been en moest geopereerd worden. De oorzaak van de explosie is momenteel niet gekend. Vooral het einde van dat persbericht is opvallend. "De Saudische politie kwam meteen ter plaatse en is een onderzoek opgestart. Niets wordt uitgesloten, ook een kwaadwillige daad niet." Dat voedt uiteraard de speculaties over eventuele sabotage. Philippe Boutron is de voorzitter van de Franse tweedeklasser US Orléans.