OFFICIEEL: Voormalige middenvelder van Anderlecht en Gent is plots nu al een vrije speler

Guillaume Gillet is niet langer een speler van Sporting Charleroi. Het contract van de middenvelder is in onderling overleg verbroken.

Guillaume Gillet kwam dit seizoen amper in het stuk voor. Het was al langer duidelijk dat de middenvelder in januari de poort van Mambourg achter zich zou dichtgooien. De voormalige speler van onder meer RSC Anderlecht en Olympiakos Piraeus moet geen rekening meer houden met een werkgever. "We hebben Guillaume al bevrijd van zijn contract om eventuele gesprekken met clubs niet in de weg te staan", laten de Zebra's weten. šŸ‘‹ Bon vent, Guillaume. Et merci ! šŸ¦“



ā–¶ https://t.co/aIbsCkucKW#RCSC #Mercato #ZèbredOr pic.twitter.com/FHRJ33xCeL — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) January 3, 2022 Momenteel is het koffiedik kijken waar de toekomst van Gillet ligt. RFC Liège - de club waar het ooit allemaal begon voor de middenvelder - is alvast geïnteresseerd. Maar wil de voormalige Rode Duivel ook afzakken naar de amateurreeksen?