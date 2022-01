'Sheldon Bateau op weg naar Turkse tweedeklasser'

Er lijkt een einde te komen aan de tweede passage van Sheldon Bateau bij KV Mechelen. De 30-jarige verdediger uit Trinidad&Tobago staat volgens Turkse media op het punt een contract te ondertekenen bij Samsunspor, een ambitieuze tweedeklasser.

Bateau kwam in 2019 over van het Noorse Sarpsborg. Eerder was hij ook al tussen 2012 en 2015 actief bij Malinwa. Het contract van de sterke centrale verdediger bij KV Mechelen loopt af aan het einde van het seizoen. Malinwa besloot eerder al het contract niet te verlengen en gaf Bateau de kans om andere oorden op te zoeken.

Die kans lijkt Sheldon Bateau met twee handen te zullen grijpen. Diverse Turkse media maken gewag van een transfer naar Samsunspor. Bij de Turkse tweedeklasser kan de 44-voudige international van Trinidad&Tobago een contract van 2,5 seizoenen ondertekenen. Op dit moment staat Samsunspor op de zevende plaats.

Bateau kwam dit seizoen twintig keer in actie voor KV Mechelen. In totaal heeft hij 128 officiële wedstrijden gespeeld in het shirt van Malinwa. Daarin trof Bateau zeven keer raak.