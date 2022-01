Volgens Marc Degryse mist de nieuwe trainer van Club Brugge een belangrijke eigenschap

Marc Degryse is niet helemaal overtuigd of de nieuwe trainer van Club Brugge de juiste keuze is voor de club.

"Ik ben er niet van overtuigd dat dit de man is die Club nodig heeft", vertelt hij in Het Laatste Nieuws. "Het wil een stap vooruit zetten, maar dan heb je iemand met uitstraling nodig. Is Schreuder zo iemand? Ik weet het niet."

"De eerste maanden zullen veel duidelijk maken. We moeten hem natuurlijk wel een kans geven. Het wordt nu belangrijk dat hij de kleedkamer achter zich krijgt", verduidelijkt Degryse. "En dat hij meteen op de afspraak is. In de competitie, maar zeker ook in de beker, met die dubbele confrontatie tegen AA Gent in de halve finale. Bekerwinst is een grote doelstelling voor Club. Wil Schreuder niet met een valse noot aan zijn Belgische avontuur beginnen, dan weet hij wat gedaan."