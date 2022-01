Chelsea, met Romelu Lukaku in basis, verslaat Tottenham in de EFL Cup

Chelsea wint van stadsgenoot Tottenham en in de eerste wedstrijd van de halve finale van de EFL Cup. De terugwedstrijd staat volgende week woensdag op het programma.

Goed nieuws bij Chelsea want Romelu Lukaku was terug. De Rode Duivels kreeg direct een basisplaats en mocht proberen om Tottenham opzij te zetten.

1ste helft

Chelsea begon verschroeiend aan de partij en dat leverde al snel een dubbele voorsprong op. Na 5 minuten werd de score al geopend door Kai Havertz. Bij Tottenham lieten ze zich gemakkelijk de bal ontfutselen en Alonso met de assist op de Duitser kwam de thuisploeg op voorsprong. Amper 7 minuten later stond de 2-0 op het bord dankzij een owngoal van Ben Davies.

Romelu Lukaku kreeg vlak voor de rust nog de kans om de voorsprong uit te diepen, maar zijn kopbal ging net naast.

2de helft

Tottenham kwam beter uit de kleedkamer, maar toch was de beste kansen voor Chelsea. Eerst Lukaku met een volley en nadien Werner. Tweemaal komt de doelman van Tottenham , Lloris, gepast tussen.

De vele wissels aan beide kanten deden de partij geen goed en zo werd er niet meer gescoord in de tweede helft.

Dankzij deze overwinning staat Chelsea met één been in de finale. De terugwedstrijd op het veld van Tottenham is volgende week woensdag. Morgen spelen de twee andere halve finalisten, Liverpool en Arsenal, tegen elkaar.