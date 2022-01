Debat van de week: wie wordt kampioen? (de degradanten zijn voor u al bekend)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de degradatiestrijd in de Jupiler Pro League met de situatie tijdens de winterstop indachtig. Voor u is het duidelijk: Beerschot is met zijn grote achterstand een vogel voor de kat. Ook Seraing lijkt degradatie maar moeilijk te kunnen ontlopen. Deze week gaan we aan de andere kant van de stand even een blikje werpen en vragen we u: wie wordt kampioen? Kan Union het volhouden of komt er nog een ploeg uit de G5 naar de eindwinst gekropen? Of krijgen we een andere verrassing? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt kampioen? Union (47) 24% Club Brugge (40) 27% Anderlecht (38) 22% Antwerp (37*) 20% Charleroi (35) 0% Gent (34) 0% Mechelen (33) 0% Nog een ander team (laat in reacties weten wie) 6%