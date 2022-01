Deze speler stond bovenaan het stembiljet van Jan Mulder: "Al was het net geen munt opgooien tussen die twee"

Op 12 januari kennen we de nieuwe Gouden Schoen. Aan favorieten om Lior Refaelov op te volgen geen gebrek. Zo lopen er bij landskampioen Club Brugge enkele kanshebbers rond, terwijl ook Racing Genk zich dankzij de bekerwinst en schitterende play-offs in de etalage voetbalde.

In Het Laatste Nieuws verklapt Jan Mulder wie hij op zijn stembiljet noteerde. Op drie zette hij Charles De Ketelaere. "Ik heb getwijfeld tussen Lang en De Ketelaere, maar uiteindeljk werd het Charles." Op nummer twee noteerde hij een andere Club-speler, Hans Vanaken.

"Wie ik de Gouden Schoen toewens? Als het maar iemand van Union wordt. Het is wonderlijk wat er in het Dudenpark aan de gang is. Het is een vertederende club met klasse, het schittert langs alle kanten."

"Voor mij mag het dus Deniz Undav worden. Hij doet wat het allerbelangrijkste is in voetbal: scoren. Samen met Dante Vanzeir tilt hij de hele club naar een hoger niveau. Eigenlijk is het net geen muntje opgooien tussen hen. Maar ik kies voor Undav, die iets steviger, mannelijker is."