Einde nabij bij Antwerp? Ervaren kracht gaat niet mee op winterstage

Nill De Pauw maakte in de zomer van 2020 de knappe transfer van Atromitos Athene naar Antwerp. Bij de Great Old kwam hij vorig seizoen 25 keer in actie. Dit seizoen past de ex-speler van Lokeren niet in de plannen van Brian Priske.

Nill De Pauw (31) mocht dit seizoen amper één keer (kort) invallen, op speeldag twee tegen Kortrijk. Voor het overige haspelt de ex-speler van Lokeren en Zulte Waregem zijn wedstrijden af met de beloften. Antwerp vertrok dinsdag met 24 spelers op winterstage naar Portugal. Terwijl enkele spelers uit de beloften werden opgetrommeld, is er geen spoor van Nill De Pauw. Mogelijk gaat Nill De Pauw de komende weken op zoek naar een nieuwe uitdaging. De ervaren flankspeler heeft meer dan 275 wedstrijden in de Jupiler Pro League op de teller. Zijn contract op de Bosuil loopt af aan het einde van dit seizoen.