Kan Arsenal Anderlecht een handje helpen? AS Roma denkt aan speler Engelse topclub en zou zo jong toptalent aan Anderlecht uitlenen

AS Roma wil deze maand Ainsley Maitland-Niles wegplukken bij Arsenal. Het zou gaan om een huurovereenkomst en volgens Fabrizio Romano is de transfer bijna in kannen kruiken. Maitland-Niles kan als rechtsback spelen, maar kan ook op het middenveld uit de voeten.

Als AS Roma Maitland-Niles als verdediger wil inzetten, zou het wel eens goed nieuws kunnen zijn voor Anderlecht. De Belgische club wil namelijk Bryan Reynolds, een rechtsback van de Italiaanse club, huren. Met de eventuele komst van Maitland-Niles is de kans al groter dat Reynolds tijdelijk mag vertrekken bij AS Roma.

Deal set to be completed for Ainsley Maitland-Niles to join AS Roma on straight loan move from Arsenal. No buy option included. Just final details to be agreed on player side then Ainsley will fly to Rome. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤝 #AFC



Negotiation started weeks ago - and now all set to be signed. https://t.co/iaVLr6OkB4