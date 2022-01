Philippe Clement: "Jammer dat ik niet persoonlijk afscheid heb kunnen nemen van mijn spelers"

Dat het snel kan gaan in het voetbal, werd al vaker aangetoond. Vorige week zat Philippe Clement nog op vakantie in Zwitserland, enkele dagen later werd hij voorgesteld bij AS Monaco.

Na zijn officiële persvoorstelling sprak Philippe Clement nog met VTM. Clement blikt terug op zijn periode bij Club Brugge en de hectiek van de voorbije dagen. "Nee, dit was niet gepland. Alles is zeer snel gegaan en het waren hectische dagen. Gisteren hadden de spelers vrij, maar we hebben met de staff de ganse dag door rond de tafel gezeten. Het is al heel druk geweest", aldus Clement.

"De glamoureuze omgeving? Wie mij kent, weet dat me dat niets uitmaakt. Ik heb hier gewoon heel veel zin in. Dit is een heel mooie uitdaging. Ik tref hier een jonge spelersgroep aan die nog heel veel moet leren, maar tegelijkertijd enorm veel talent en potentieel heeft."

Spijt van zijn vertrek bij Club Brugge heeft Philippe Clement niet. Al lag de manier waarop hij is vertrokken hem toch wat op de maag. "Ik vind het jammer dat ik niet persoonlijk heb kunnen afscheid nemen van mijn spelers. Dat is spijtig, maar dat gaan we in de toekomst zeker nog rechtzetten. Ik heb hen alvast een bericht gestuurd om hen te bedanken voor de voorbije 2,5 seizoenen."