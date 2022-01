Philippe Clement officieel voorgesteld bij AS Monaco: "Hoop hier net zo succesvol als in België te zijn"

Philippe Clement werd woensdag onder heel wat belangstelling officieel voorgesteld als nieuwe T1 van Monaco. Clement oogde ontspannen en maakte een erg gedreven indruk.

"Het is voor mij een hele eer om coach te worden van een club van dit niveau. Ik hoop dat ik hier even succesvol kan zijn als in België. Ik heb er enkele hectische weken opzitten. Het wordt nu zaak om zo snel mogelijk aan te passen aan de club en om de spelers beter te leren kennen. Helaas worden we daarbij niet geholpen door covid", aldus Clement. "Ik wil een omgeving creëren waar mijn spelers en hun kwaliteiten centraal staan. Dat was de voorbije jaren mijn kracht."

Philippe Clement speelde met Club Brugge al enkele keren tegen PSG in de Champions League, maar het wordt voor hem toch een kennismaking met de Ligue 1. "Het is een erg fysieke competitie, eigenlijk min of meer vergelijkbaar met wat we in België gewend zijn. Al ligt het niveau hier uiteraard een stuk hoger."

Het doel voor Philippe Clement bij AS Monaco, dat momenteel op de zesde plaats in de Ligue 1 kampeert? "Simpel, alles winnen! Ik besef dat dat niet altijd gaat lukken, maar die wil moet er élke dag zijn. Die winnaarsmentaliteit moeten we er zo snel mogelijk in slijpen", besluit Philippe Clement.