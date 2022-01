Nieuwste wervelwind van Club Brugge heeft in Lang meteen maatje gevonden: "Topkerel!"

Bij Club Brugge hebben ze reikhalzend naar zijn komst uitgekeken. Tajon Buchanan moet blauw-zwart nog meer onvoorspelbaar gaan maken. Wat Noa Lang op de ene flank doet, moet hij op de andere gaan doen.

De 22-jarige Canadees staat te boek als een heel snelle en doelgerichte speler. "Ik ben erg blij dat ik hier eindelijk ben. Ik ben klaar om er aan te beginnen", zei Buchanan op stage in Marbella. "De stage is schitterend. Ik kan een band opbouwen met de ploeg. Ik voel me hier welkom. Zo is Noa Lang een topkerel."

"Ik ben zelf een stille jongen en ik ben graag op mezelf, maar als ik me goed voel, dan word ik uitbundiger."

Buchanan omschrijft zichzelf als "explosief". "Ik maak graag het verschil, één tegen één. Dat blijf ik proberen, zonder angst. Cristiano Ronaldo was al mijn favoriete speler toen ik een kind was. Ik houd van zijn manier van spelen en werken. Daar neem ik een voorbeeld aan",