Club Brugge-aanwinst Buchanan is er helemaal klaar voor: "Ik heb naar bijna elke wedstrijd van Club gekeken"

Tajon Buchanan moet de nieuwe smaakmaker van Club Brugge worden. Door wedstrijden te bekijken van zijn nieuwe ploeg, kent hij zijn ploegmaats al op een bepaalde manier. Zijn geduld is beloond: Buchanan is nu eindelijk waar hij wil zijn.

Buchanan moest enkele maanden wachten om de overstap naar Brugge te maken, want het Amerikaanse New England wilde hem houden tot het einde van het seizoen. "Ik vond dat fair", oordeelt de Canadees bij HLN van op stage in Marbella. Ik wist ook vrijwel meteen dat New England me in de zomer niet wilde laten gaan. We wilden de MLS winnen. En ik wilde hen daarbij helpen."

Op deze manier gaat er alleszins geen controverse gepaard met de transfer en heeft iedereen zich aan de afspraken gehouden. "Wou ik liever vroeger naar Club komen? Natuurlijk. Maar tegelijk was ik blij dat ik het seizoen kon uitdoen bij New England."

Al etend naar toekomst kijken

Het is niet zo dat de nieuwkomer uit Noord-Amerika weinig afweet van het huidige Club Brugge, integendeel. "Ik heb dit seizoen naar bijna elke wedstrijd van Club gekeken. Het zorgde er wel voor dat ik steeds sneller naar hier wilde komen. En dat ik al een aantal spelers kende vanop tv. Na training lunchte ik meestal al kijkend naar een match van Club. Dus ja, terwijl ik aan het eten was, keek ik naar mijn toekomst."