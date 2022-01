Dat ziet er steeds beter uit: Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix kan weer volop meetrainen

Maandenlang was Hannes Delcroix steeds de grote afwezige bij wedstrijden van Anderlecht. Door een operatie aan de knie moest de verdediger lange tijd aan de kant blijven. Het licht aan het einde van de tunnel is nu echt wel in zicht.

Drie weken geleden liet Anderlecht al weten dat Delcroix klaar was voor een terugkeer naar het oefenveld. Uiteraard zou RSCA met hem geen onnodige risico's nemen. Ook op de eerste training van 2022 was Delcroix erbij. Het Nieuwsblad weet dat Delcroix volop heeft kunnen meetrainen en dus geen hinder meer lijkt te ondervinden van zijn lange revalidatie. Als het voor hem op dezelfde manier blijft verlopen, heeft Vincent Kompany er binnenkort een inzetbare speler bij. Drie afwezigen Slechts enkele spelers ontbraken op het appel. Lisandro Magallán en belofte Enock Agyei zijn in quarantaine na een coronabesmetting. Kouamé is vertrokken naar de Africa Cup.