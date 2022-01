Engelse eersteklassers laten zich niet verrassen in FA Cup, al sneuvelt er wel eentje

Geen Premier League-voetbal dit weekend, wel FA Cup. In de derde ronde van de prestigieuze Engelse beker kwamen de eersteklassers erbij in de trommel.

Gisteren nog werd Newcastle United uitgeschakeld door derdeklasser Cambrige United FC. Ditmaal was er geen sprookjesverhaal weggelegd voor de ploegen uit de lagere regionen tegen de Premier League-reuzen.

Liverpool en Tottenham moesten even wakker worden

Al werd het wel even warm in Liverpool en in Londen. Liverpool nam het op het eigen Anfield Road op tegen Shrewsbury Town uit de Engelse derde klasse. Met heel wat ontbrekende spelers (rotatie + covid) kwam Liverpool eerst op achterstand. Nog voor de rust zetten de 17-jarige Kaide Gorden en oudgediende Fabinho echter opnieuw orde op zaken. Roberto Firmino en nogmaals Fabinho zorgden voor de 4-1 eindstand.

Hetzelfde scenario bij Tottenham dat met Morecambe ook een tweedeklasser over de vloer kreeg. Anthony O'Conor zorgde voor een verrassende 0-1 ruststand. Winks, Lucas Moura en Harry Kane draaiden de score om in de tweede helft.

Wolves en Norwich zonder problemen

Wolverhampton nam het op tegen tweedeklasser Sheffield United, dat vorig jaar nog degradeerde uit de Premier League. De Wolves kenden geen problemen met Sheffield. Prodence (x2) en Nelson Semedo zorgden voor een eenvoudige 3-0.

Hekkensluiter in de Premier League Norwich City ging op bezoek bij Charlon Athletic, nóg een derdeklasser. Norwich won met 0-1 dankzij en doelpunt van Rashica in de 79e minuut.

Toch één Premier League-club voor de bijl

Toch sneuvelt er weldegelijk nog een Premier League-club in de derde ronde. In het duel tussen West Ham en Leeds United kon het namelijk niet anders dan dat er een slachtoffer zou vallen. West Ham had ruim het overgewicht maar won uiteindelijk maar nipt met 1-0 dankzij een doelpunt van Manuel Lanzini.