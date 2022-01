Origi laat ook Premier League-club links liggen, Liverpool wil hem enkel laten vertrekken bij megabod

Divock Origi heeft heel wat aanbiedingen, maar laat die voorlopig allemaal links liggen. Ook Newcastle United was geïnteresseerd, maar Origi heeft daar weinig zin in.

Eerder was er al interesse uit Italië en Duitsland, maar Origi wil liefst in Engeland blijven. Hij is nu al een maand geblesseerd, maar ook voor zijn blessure kwam hij slechts sporadisch in het stuk voor bij Liverpool. Hij speelde dit seizoen 10 matchen waarin hij wel voor vijf goals en twee assists zorgde. Leuke cijfers voor een aanvaller die het moet doen met de kruimels.

Liverpool wil hem deze winter ook niet laten vertrekken, enkel bij een megabod. Origi zijn contract loopt eind dit seizoen af, maar dat wordt automatisch met één jaar verlengd als hij een bepaald aantal matchen speelt. Daaraan zit hij wel nog niet.