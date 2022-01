Anderlecht is Harwood-Bellis kwijt, verdediger kiest voor andere uitleenbeurt

Anderlecht is Taylor Harwood-Bellis zo goed als zeker kwijt. De verdediger was vandaag niet aanwezig voor de oefenmatchen van paars-wit omdat hij al in Engeland zit om zijn nieuwe uitleenbeurt naar Stoke City af te ronden.

Harwood-Bellis twijfelde nog. De 19-jarige verdediger kreeg heel weinig speelminuten de afgelopen maanden, maar Vincent Kompany rekende wel nog op hem. Lissandro Magallan nam zijn plaats in de verdediging in en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. Daarom lijkt Harwood-Bellis nu toch zijn conclusies getrokken te hebben.

De Britse verdediger is momenteel in Engeland om samen met Manchester City te onderhandelen over een nieuwe uitleenbeurt, deze keer naar Stoke City. Het zou wel goed nieuws betekenen voor Zeno Debast. De jongeling - wiens entourage niet al te blij was met zijn situatie - zou weer kunnen opschuiven in de hiërarchie en meer kansen krijgen in de verdediging.