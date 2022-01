Ondanks geruchten van terugkeer naar ex-club is Beerschot-spits niet van plan te vertrekken

Er waren berichten uit Schotland dat Lawrence Shankland deze winter zou terugkeren naar zijn ex-club Dundee United. Maar de spits van Beerschot lijkt niet van plan te vertrekken.

Shankland is geen basisspeler bij Beerschot en kwam dit seizoen nog maar twee keer tot scoren. Er zou uitgekeken worden naar een oplossing en aangezien hij al matchen speelde voor Dundee United dit seizoen zou hij enkel in aanmerking komen voor een terugkeer.

De Schotse media speculeerden daar ook al over, maar Shankland en zijn entourage lieten aan GvA weten dat daar geen sprake van is. De 26-jarige spits is van plan zijn contract uit te doen bij de Ratten. Momenteel zit hij wel in quarantaine in Schotland na een coronabesmetting.