Mannaert houdt véél rekening met Union als titelkandidaat: "Zelfs na een dip hebben ze nog marge"

Union SG gaat het tweede deel van het seizoen in met een comfortabele voorsprong van zeven punten op Club Brugge. Ook Vincent Mannaert beseft stilaan dat er met de Brusselaars rekening moet gehouden worden in de titelstrijd.

We mogen er al bijna zeker van zijn dat Union SG straks play-off 1 zal spelen. “Union mag straks nog een dip doormaken”, beseft ook Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws. “Dan nog hebben ze marge.”

“Het verbaast me dan ook niet dat ze zich blijven manifesteren”, legt de manager van blauw-zwart uit. “Het doelpuntensaldo is een héél belangrijke parameter. Ze scoren het meest én slikken het minste tegendoelpunten. Na 22 speeldagen is dat geen toeval meer.”