Vandenhaute geeft tekst en uitleg bij enorme investering: "Al die tijd heb ik zelfs geen loon ontvangen van Anderlecht"

Wouter Vandenhaute is niet alleen de voorzitter van RSC Anderlecht, maar sinds kort is de Oost-Vlaming ook aandeelhouder. Al wijst hij vooral naar de enorme inspanning die Marc Coucke heeft gedaan.

Het moet gezegd: zonder de financiële injectie van Wouter Vandenhaute - voor de volledigheid: samen met zakenpartner Geert Duyck - had RSC Anderlecht nog steeds financiële problemen. De voorzitter van paars-wit schreef maar liefst 24 miljoen euro over naar de Brusselse bankrekening.

Een simpele rekensom: Vandenhaute hoestte zelf zomaar eventjes twaalf miljoen euro op. “Dat klopt”, glimlacht de voorzitter van de Belgische recordkampioen bij MIDMID. “Dat is waanzinnig veel geld, maar alles is relatief. Wat ik daarmee bedoel? Voor mij is dat bijvoorbeeld veel meer kapitaal dan voor Marc Coucke.”

Het belangrijkste is dat het niet over Coucke, Kompany, Verbeke of Vandenhaute gaat. Het gaat over RSC Anderlecht

“Het belangrijkste is dat het niet over Coucke, Kompany, Verbeke of Vandenhaute gaat”, aldus laatstgenoemde. “Het gaat over RSC Anderlecht. Laat ons nu hopen dat er stabiliteit en continuïteit zal komen. Anderlecht is héél sterk, hé. Als wij dat goed doen zullen die middelen door de club zelf gegenereerd worden.”

Winst maken?

Nochtans zou een ondernemer vooral winst willen maken met een investering? “Dat is het laatste waar ik mee bezig ben. Zo heb ik de voorbije tijd nog geen loon ontvangen van de club. Al is het de bedoeling dat dat nu wel zal veranderen. Als de waarde van de aandelen stijgt wil dat vooral zeggen dat het goed gaat met de club. En dat is het belangrijkste.”