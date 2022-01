Beslissing in 'Liverpool-affaire' rond corona-uitbraak: EFL gaat geen onderzoek instellen

The English Football League kreeg verschillende klachten van boze clubs die een onderzoek wilden naar de vermeende corona-uitbraak bij Liverpool waardoor de wedstrijd in de League Cup tegen Arsenal werd uitgesteld. De EFL heeft echter beslist geen onderzoek in te stellen.

Liverpool kreeg toestemming om het duel uit te stellen omdat er op dat moment heel veel besmettingen waren bij de club. Achteraf bleek echter alleen Trent Alexander-Arnold positief te zijn en bij de rest ging het om vals positieve testen. Veel clubs wilden weten of Liverpool dat al wist voor de wedstrijd tegen Arsenal en dus eigenlijk had kunnen spelen. De EFL is ervan overtuigd dat Liverpool op het moment van hun beroep legitieme redenen had voor uitstel en al het nodige bewijs heeft geleverd, dus zal elke oproep om de omstandigheden van de uitbraak te onderzoeken niet opgevolgd worden, klinkt het nu.