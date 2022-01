Deze vier 1A-clubs laten hun beloften zeker niet opdraven in amateurreeksen

Heel wat 1A-clubs maken er een erezaak van om hun beloften volgend seizoen in de amateurreeksen of zelfs 1B te krijgen. Toch staan niet alle clubs te juichen om hun beloften te laten spelen in pakweg Tweede Amateur.

Het Nieuwsblad laat weten dat met STVV, Oostende, Kortrijk en Eupen al zeker vier clubs hun beloften niet zullen laten integreren bij de amateurs. Daar zal het prijskaartje ongetwijfeld voor iets tussenzitten. Clubs die hun team in Tweede Amateur zullen laten spelen, moeten 100.000 euro neertellen, in Eerste Nationale wordt dat zelfs 125.000 euro. De top vier in de beloftenreeks krijgt de kans om volgend seizoen hun beloften te laten uitkomen in 1B. Onder meer Club NXT, Racing Genk en Anderlecht lieten al verstaan dat dit in het kader van de evolutie van de youngsters van kapitaal belang is. Ook daar hangt een stevig prijskaartje aan vast. Zo moeten de ploegen één miljoen ophoesten. Daarbij komt nog eens zo'n 500.000 euro voor de productiekosten van tv.