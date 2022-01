Waasland-Beveren pakt uit met knappe stunt: 22-voudig international verhuist naar 1B

Geen terugkeer naar FC Luik voor Guillaume Gillet. De 37-jarige middenvelder trekt naar Waasland-Beveren, dat werd gemeld aan onze redactie. Enkele details en zijn medische testen moeten nog geregeld worden, maar morgen wordt hij waarschijnlijk reeds aangekondigd.

Gillet was bij Charleroi zijn basisplaats kwijt en moest zich tevreden stellen met korte invalbeurten. De Carolo's wilden graag meewerken aan een transfer, want hij woog toch nog redelijk zwaar op het budget. Gillet sprak altijd over een terugkeer naar FC Luik, maar dat zal dan toch met nog eerst een tussenstop op de Freethiel gebeuren.

De 22-voudige international staat heel dicht bij een transfer naar Waasland-Beveren. De zaak is zo goed als beklonken. Jordi Condom, de nieuwe sportieve directeur van de club, kon hem overtuigen om mee te helpen Waasland-Beveren weer naar 1A te proberen brengen.