Zlatan onverslijtbaar? Move over! 54-jarige tekent nieuw contract bij vierdeklasser

Miura staat al jaren bekend als de oudste profvoetballer ter wereld en dat zal zo nog wel even blijven. Ook bij Suzuka Point Getters krijgt hij immers een profcontract. Tot vorig seizoen was hij nog op het hoogste niveau actief bij Kawasaki Frontale.

Hij was de eerste Japanner die buiten zijn land ging voetballen. Hij speelde voor Genoa, Dinamo Zagreb, Santos en Palmeiras.

📝 DEAL DONE: 54-year-old Kazuyoshi Miura has signed a deal with fourth-tier Japanese club Suzuka Point Getters to continue his playing career.



