Charles De Ketelaere voor tweede jaar op rij bekroond als 'Belofte van het jaar'

Net als vorig jaar is Charles De Ketelaere (20) bekroond als Belofte van het Jaar. De Ketelaere troefde ploegmaat Noa Lang en Anderlecht-speler Sergio Gomez af. Een voorsmaakje voor wat later op de avond zal volgen?

Charles De Ketelaere volgt zichzelf op als Belofte van het Jaar. De 'ideale schoonzoon' van Club Brugge reed iedereen mijlenver uit het wiel. CDK telde meer dan 400 (!) punten meer dan de tweede in de stand, Noa Lang.

De Ketelaere was een belangrijke schakel in het behalen van de titel. Dit seizoen krikte de linkspoot zijn statistieken op en werd hij onmisbaar in het elftal van tot voor kort Philippe Clement. Ook bij de Rode Duivels gaf hij zijn visitekaartje af met een doelpunt in de Nations League tegen Italië.

Top 10

1. Charles De Ketelaere 629

2. Noa Lang 186

3. Sergio Gomez 185

4. Albert Sambi Lokonga 124

5. Anouar Ait El Hadj 95

6. Hugo Siquet 93

7. Kristian Thorstvedt 91

8. Arthur Theate 65

9. Adem Zorgane 43

10. Yari Verschaeren 41