Hein Vanhaezebrouck heeft geen begrip voor het niet uitstellen van de competitie: "Zo wordt het de nationale loterij"

The show must go on, omikron of niet. Ondanks een karrenvracht aan besmettingen bij quasi alle clubs uit 1A, moet er komend weekend gevoetbald worden. In zijn wekelijkse persbabbel hekelde AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck deze beslissing.

"Bijna alle ploegen zijn getroffen door deze heel besmettelijke variant. Het voorstel om de competitie op te schuiven leek dan ook de meest verstandige optie. Dit gaat niet over eigenbelang, maar dit is in het belang van de algemene gezondheid", aldus een zichtbaar geïrriteerde Hein Vanhaezebrouck. "Blijkbaar begrijpen ze dit bij de Pro League en de kalendercommissie niet. Bij Eleven wordt aangehaald dat we niet kunnen uitstellen, omdat we anders op pakweg dinsdagmiddag moeten gaan voetballen. Dat is ronduit belachelijk van Eleven, laat dan toch enkele wedstrijden 's avonds op hetzelfde ogenblik spelen. Bovendien is dit een ideaal moment om wedstrijden op te schuiven om extra besmettingen te vermijden. Het is toch zonder publiek, dus fans hebben er niets aan. En de clubs lijden alweer verliezen." Opvallend: Gent mist tegen Kortrijk twee spelers die positief testten, ondanks het feit dat ze al de boosterprik ontvingen. "Volgens de regels van de Pro League moeten deze jongens in principe niet meer getest worden. Er zullen hierdoor overal spelers besmet gaan worden. Weldra gaat het niet meer over wie sportief het sterkst is, maar over hoeveel spelers je nog kan inzetten. Onze competitie wordt op deze manier de nationale loterij", besluit Vanhaezebrouck, die het vrijdag met AA Gent tegen zijn ex-club KV Kortrijk opneemt.





Volg KAA Gent - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (14/01).