Na wangedrag Beerschot-fans in derby: geen strafvermindering door KBVB, Beerschot in beroep

Op vijf december ging het helemaal mis tijdens en na de derby tussen Beerschot en Antwerp (0-1). Tijdens de wedstrijd gooide een Beerschot-fan een vuurpijl in het Antwerp-vak. Na het laatste fluitsignaal betraden enkele heethoofden het veld.

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal stelde een strafmaat van twee wedstrijden achter gesloten deuren voor. Beerschot kon zich niet vinden in dat voorstel.

Donderdag raakte op een zitting bekend dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond wél instemt met het oorspronkelijke strafvoorstel en Beerschot dus twee wedstrijden achter gesloten deuren zal moeten voetballen. Deze sanctie zal uiteraard pas ingaan op van zodra er weer fans worden toegelaten in de stadions.

Beerschot, dat afgetekend laatste staat in de Jupiler Pro League, gaat in beroep tegen deze uitspraak. Volgens de Mannekes was het wangedrag van de fans te wijten aan uitdagend gedrag van Antwerp-aanvoerder Ritchie De Laet.