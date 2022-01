OFFICIEEL: De terugkeer van 'de feniks' bij Standard is een feit

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar donderdagmiddag maakte Standard het nieuws bekend. Renaud Emond verlaat Nantes na twee jaar en keert terug naar de Rouches.

In januari 2020 vertrok Renaud Emond (30) voor vier miljoen euro naar Nantes. In Frankrijk kon de aanvaller de hoge verwachtingen niet inlossen. Dit seizoen mocht hij amper twee keer aan een wedstrijd beginnen in de Ligue 1.

Standard gooit nu een reddingsboei naar Emond, die tussen 2015 en 2020 139 wedstrijden speelde voor de Rouches. Standard betaalt 200.000 euro voor de transfer van Emond, die een contract ondertekende tot medio 2024.