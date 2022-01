Eén maand na het tekenen van zijn contract is winger alweer weg bij Patro Eisden en op weg naar... Standard

Soms heb je in een wintermercato van die rare constructies of wendingen. Dit keer is er eentje rond Adrien Bongiovanni. De 22-jarige Belgische winger tekende vorige maand een contract bij Patro Eisden Maasmechelen, maar die hebben hem al laten gaan.

Communiqué van de Limburgse club gisterenavond: "Patro Eisden en Adrien Bongiovanni hebben uiteindelijk toch beslist om niet met elkaar in zee te gaan", klonk het uit de mond van trainer Stijn Stijnen. Vreemd, maar nu blijkt dat de bij Monaco opgeleide aanvaller terugkeert naar de club waar het voor hem allemaal begon: Standard. Hij zou eerst bij de beloften ingedeeld worden. Eerder speelde hij ook voor Béziers, Cercle Brugge en FC Den Bosch.