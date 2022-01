Eleven Sports blijft rustig na uithaal van Vanhaezebrouck: "Geen wereldvreemde beslissing"

Volgens Hein Vanhaezebrouck is Eleven Sports de grote schuldige waarom de competitie in de Jupiler Pro League ondanks een zeer besmettelijke omikronvariant niet stopgezet wordt.

“Uiteraard hebben we – op vraag van Pierre François - ons standpunt kenbaar gemaakt en daarbij natuurlijk ook onze belangen verdedigd”, zegt Jan Mosselmans van Eleven Sports aan Het Nieuwsblad.

“Vergis je niet: zo’n uitstel zou betekend hebben dat we ongeveer een maand lang verstoken bleven van live-voetbal, dat heeft ook financiële consequenties. Toch wil ik benadrukken dat ook wij steeds de fysieke integriteit en de gezondheid van de spelers vooropstellen.”

Vanhaezebrouck zei dat er zelfs op dinsdagen om 14 uur inhaalmatchen zouden gespeeld worden, om Eleven Sports niets te ontzeggen. “De feiten geven ons gelijk: we leven niet op een andere planeet en hebben bijvoorbeeld ook al de maandagavondmatch geschrapt. Hoewel die door de Pro League zelf als valabel tijdsslot opgenomen was in de tender."

"We hebben bovendien ook al bij andere midweekmatchen meer dan één match op hetzelfde moment ingepland. Trouwens, wij waren als Eleven niet eens aanwezig op de Algemene Vergadering van de Pro League.”

Mosselmans wil dan ook proberen te voldoen aan de noden van de clubs. “We tonen echt wel begrip voor de financieel lastige situatie van heel wat profclubs die opnieuw met duels zonder publiek geconfronteerd worden. Wij willen altijd zoeken naar een oplossing die voor alle partijen haalbaar is en zullen dus in geen geval zo’n wereldvreemde beslissing opleggen.”