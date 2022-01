Guillaume Hubert schetst de penibele situatie bij KV Oostende: "Heb dat al eens meegemaakt"

KV Oostende staat in de Jupiler Pro League veertiende. De voorlaatste plek van Seraing komt akelig dichtbij.

Volgens doelman Guillaume Hubert is er de nodige druk op de spelersgroep door de moeilijke sportieve situatie waarin KV Oostende zich bevindt.

“Ja, die is er zeker. Maar ik heb dat bij Cercle Brugge al eens meegemaakt. We begonnen toen rotslecht aan het seizoen met 3/33, maar we slaagden er toch nog in om genoeg punten te pakken om het behoud te verzekeren”, zegt Hubert op de clubwebsite.

“De druk die je dan ervaart is wel anders dan de druk die je hebt als je meedoet voor de plaatsen bovenin het klassement. Bovenin het klassement is er een goede gezonde druk, onderaan zou ik die meer omschrijven als een negatieve druk. Dat is toch hoe ik hoorde dat sommige spelers het ervaarden bij Cercle Brugge enkele jaren geleden. Zelf heb ik er niet zo heel veel last van.”

Hubert boekte dit seizoen ook nog maar twee clean sheets, toch een beetje weinig. “Dat ligt aan de hele ploeg, inclusief mezelf. Ik heb al goede wedstrijden gekeept, soms kon het zeker ook beter. We moeten als team werken om ze weinig mogelijk kansen weg te geven. Het gebeurt helaas te vaak dat we dat wél doen en dan doe ik mijn uiterste best om elke bal uit doel te houden, maar dat lukt me helaas niet altijd.”

Al zijn daar ook redenen voor, aldus Hubert. “Ook mogen we niet vergeten dat we met Arthur Theate en Jack Hendry twee goede verdedigers verloren. Dat is een groot deel van de defensie die vertrok. Daarom hebben we moeten reorganiseren en dat vergt tijd.”