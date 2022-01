"Wij gaan nooit een match kunnen uitstellen" - Boze Vanhaezebrouck maakt geen selecties meer bekend

Hein Vanhaezebrouck heeft op zijn persconferentie gisteren zwaar uitgehaald naar alles en iedereen die de regels heeft opgesteld voor de hervatting van de competitie. "Zijn er ploegen die hopen dat Marokko-Kameroen de finale van de Africa Cup wordt?"

Vanhaezebrouck maakt vanaf nu geen selectie meer bekend voorafgaand de matchen. “Omdat we voor Nieuwjaar al 36 matchen afwerkten en flink roteerden, raak ik ook nooit aan zeven besmette spelers die 30 procent van de matchen hebben afgewerkt. Een match uitstellen zal ons dus niet lukken. Dit wordt hoe dan ook geen gewoon AA Gent dat op het veld komt. Meer heb ik niet te zeggen. Want dit is insane", zegt hij in Het Nieuwsblad.

En ook de planning van de bekermatchen moest eraan geloven. "Tot begin april kun je matchen uitstellen. Maar de halve finale van de beker kan niet uitgesteld worden. Waarom moet daar een uitzondering voor gemaakt worden? Zijn er ploegen die hopen dat Kameroen-Marokko straks de finale van de Afrika Cup wordt?”