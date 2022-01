Marokkaanse bondscoach komt gek van Selim Amallah: "Denkt dat hij Maradona is"

Tarik Tissoudali en Selim Amallah wonnen op de Afrika Cup met Marokko tegen de Comoren. Er werd met 2-0 gewonnen.

Op de persconferentie achteraf liet de Marokkaanse bondscoach Vahid Halilhodzic van zich horen over de twee spelers die in de Jupiler Pro League spelen.

“Tarik was erg actief. Ik weet niet hoe vaak hij kon scoren of laten scoren. Maar voor zijn echte eerste wedstrijd ben ik toch tevreden,” zei Vahid Halilhodzic achteraf op de persconferentie.

Over Selim Amallah ging het wat anders. De bondscoach press de uitzonderlijke fysieke capaciteiten van de speler van Standard, maar wees ook op veel afval in zijn spel.

“Hij denkt af en toe dat hij Maradona is”, lachte de bondscoach. Toch was het een goede wedstrijd. “Hij scoorde een doelpunt, maar hij had er twee of drie kunnen maken. Het is jammer dat hij twee of drie belangrijke passes miste. Misschien ben ik iets te veeleisend, maar ik weet dat ze tot meer in staat zijn.”