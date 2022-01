📷 Anderlecht-ultra's patrouilleren hele nacht rond stadion en onderscheppen spandoek van Standard-aanhang

De Classico tussen Anderlecht en Standard zal altijd speciaal blijven, zelfs zonder supporters. Al doen de supporters van beide ploegen er wel alles aan om hun team toch nog te kunnen aanmoedigen.

Hoewel Brussel en Luik toch wel even van elkaar liggen, zit de haat tussen de supporters van Anderlecht en die van Standard diep, al ware het een derby. De fans staan dan ook altijd paraat om hun team dat extra zetje in de rug te geven.

De nacht voor Anderlecht-Standard hadden enkele ultra's van de supportersgroep 'South Leader' opgevangen dat er enkele Standard-supporters een spandoek zouden komen ophangen. De ultra's hebben daarom een hele nacht gepatrouilleerd rond het Lotto Park om de Standard-supporters te onderscheppen.

En zondagochtend was het dan toch gelukt. 4 Rouches werden onderschept met een spandoek waarop "Même dans le mal, on encute la capitale" (Zelfs als het slecht gaat bij ons, is Anderlecht nog een kloteclub, vrij vertaald). , stond geschreven. Opdracht volbracht.