Hoedt, de man die wel al voorbereid is op leven na het voetbal: "Ik ga na mijn carrière op dezelfde voet kunnen blijven leven"

Profvoetballers verdienen veel geld, maar de verhalen over jongens die na hun carrière geen euro meer overhouden, zijn legio. Het zal Wesley Hoedt niet overkomen.

De Anderlecht-verdediger smijt zijn geld niet door het venster. ''Ik rijd wekelijks naar Alkmaar, mijn geboortestad. Tegelijk bezoek ik de zaken die ik heb opgericht. Ik wil er absoluut voor zorgen dat ik na mijn voetbalcarrière nog steeds in een bevoorrechte positie zit. Daarom ben ik begonnen met investeren in vastgoed. Dat heb ik nadien uitgebreid met restaurants, een padelclub en een bedrijf in luxewagens", zegt hij in HLN.

"Een pak (jonge) spelers weten niet hoe om te gaan met geld. Ze gooien het door ramen en deuren en vallen in een zwart gat eens het voetbal verdwijnt. De oorzaak daarvan is, volgens mij, het gebrek aan begeleiding en opleiding. Ik heb het geluk gehad dat ik op jonge leeftijd al ben begonnen met investeringen en bedrijven heb opgericht. Zo kan ik, wanneer ik stop, op dezelfde voet blijven leven."