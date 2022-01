Amateurclubs dreigen naar Raad van State te stappen: Minimumaantal supporters vastgelegd om weer te spelen

Het laatste Overlegcomité besliste om geen supporters meer toe te laten op sportwedstrijden. Voetbal Vlaanderen zette daarop de amateurcompetities stil.

Bij Voetbal Vlaanderen hopen ze dat het nieuwe Overlegcomité wel weer fans toelaat. “Wij hopen heel erg dat het Overlegcomité de maatregelen binnenkort aanpast en die absurde discriminatie ten opzichte van de sport- en cultuursector rechttrekt”, zegt woordvoerder Nand De Klerck aan Het Nieuwsblad.

Voetbal Vlaanderen dreigt ermee naar de Raad van State te stappen. Dat hebben we vorige week op onze bestuursvergadering besproken. Voorlopig weten wij van niets. We weten zelfs niet wanneer het Overlegcomité volgende week samenkomt.”

Voor Voetbal Vlaanderen is duidelijk waar de grens moet liggen. “Maar vanaf dat er vierhonderd personen buiten mogen samenkomen, laten we de wedstrijden weer plaatsvinden. We hopen dat de speeldag van 29 en 30 januari kan doorgaan zoals gepland.”