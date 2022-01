Geen euforie bij Cercle na 6de zege in 7 duels: "Minste wedstrijd sinds ik hier actief ben maar blij met overwinning"

Cercle Brugge blijift maar winnen: het behaalde nu al zijn zesde zege in zeven competitiematchen. Al ging het in en tegen Eupen, dat door corona een pak spelers moest missen, niet van een leien dakje. Thibo Somers brak het open in het slot.

"Het was een zeer lastige wedstrijd voor ons, zeker de eerste helft", beseft de doelpuntenmaker. "De wedstrijd bleef lang gesloten en we creëerden niet zoveel kansen. In de tweede helft kwamen we fysiek sterker uit de kleedkamer en gelukkig kunnen we daardoor alsnog de drie punten meenemen naar Brugge. We hopen wel dat de supporters snel opnieuw naar het stadion mogen komen, want hen missen we wel."

© photonews

"Naar mijn mening was het de minste wedstrijd van mijn ploeg sinds ik hier actief ben", stelt trainer Dominik Thalhammer. "Ik ben dan ook niet tevreden met de prestatie op zich, maar natuurlijk ben ik wel blij met de overwinning. Misschien vonden we niet de juiste aanpak bij de start van de wedstrijd, de omstandigheden maakten het er natuurlijk ook niet makkelijker op."

Op welk gebied zag Thalhammer dan de meeste mankementen? "Ik vond ons niet goed in termen van pressing en onze passing was te slordig. We moeten ook goed beseffen dat dit niet voldoende zal zijn voor onze volgende wedstrijd. We hopen voor die volgende wedstrijd ook een aantal spelers te recupereren."