RWDM haalt uit: Bosnische international op weg naar Molenbeek

RWDM staat momenteel op een knappe derde plaats in 1B, maar hoopt nog een woordje mee te spreken in het promotiedebat. De Brusselaars hebben zich maandag versterkt met Numan Kurdic, een Bosnische centrale verdediger.

RWDM stelde zijn aanwinst nog niet voor. FK Sarajevo, de huidige club van Kurdic, nam via de officïele kanalen al afscheid van de bikkelharde centrale verdediger.

Numan Kurdic (22) was een vaste waarde bij Sarajevo, waarmee hij twee landstitels won. Onlangs vierde hij zijn debuut in de nationale ploeg van Bosnië-Herzegovina. In het met 1-0-verloren oefenduel tegen de Verenigde Staten stond Kurdic negentig minuten tussen de lijnen.

Fudbalski klub Sarajevo danas je zaključilo pregovore o realizaciji transfera dvadesetogodišnjeg štopera Numana Kurdića u belgijski RWD Molenbeek.



RWDM begint vrijdag aan het nieuwe kalenderjaar met een thuiswedstrijd tegen Lommel.