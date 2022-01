Mag Anderlecht al op de titel mikken? "Ja, we kunnen een gooi doen naar het hoogst haalbare"

RSC Anderlecht wordt anno 2022 gezien als één van de outsiders voor de titel. Ook Wesley Hoedt gelooft dat paars-wit dit seizoen al voor de gouden plak zal spelen.

RSC Anderlecht staat vandaag stevig in play-off 1, maar dat is na enkele magere jaren niet meer genoeg in en rond het Lotto Park. “Ik vind dat we mogen uitspreken dat we voor het hoogst haalbare gaan”, aldus Wesley Hoedt in Het Laatste Nieuws. “In de eerste seizoenshelft heeft geen enkele ploeg ons weggespeeld, hé. We kunnen een gooi doen naar de titel.”

“Al moet ik zeggen dat de winterstop op het verkeerde moment is gekomen”, slaat de Nederlander de nagel op de kop. “We zaten nu eenmaal in een enorm goede flow. De weg is echter nog lang en we hebben een achterstand op Union SG. Maar ik merk aan alles dat er nu eenmaal enorm veel kwaliteit in onze groep zit. Bovendien groeien we steeds meer naar elkaar toe.”