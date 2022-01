Wouter Vrancken over uitgestelde wedstrijd tegen Genk: "Je bent wel met de gezondheid van mensen bezig"

Door de nieuwe reglementswijziging die vandaag gestemd werd lijkt KV Mechelen de wedstrijd tegen KRC Genk te kunnen uitstellen.

Morgen zou KV Mechelen normaal gezien een inhaalwedstrijd spelen tegen KRC Genk. Deze wedstrijd zouden ze bij Mechelen graag uitstellen nadat ze ook afgelopen weekend de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven probeerden uit te stellen. Voor de wedstrijd tegen OHL kregen ze geen uitstel en drijgt er dus een forfaitnederlaag. "Er is al veel over verteld, maar niemand buiten de club kan een oordeel vellen, omdat zij die situatie niet goed kennen", vertelt coach Wouter Vrancken over de situatie aan Sporza.

"Er is heel veel gefocust op die 2 doelmannen, maar ik heb enorm vertrouwen in Thoelen. Alleen konden we dat aantal keepers aangrijpen om het binnen de regels uit te stellen. We hadden maar 7 fitte spelers over, dát was de echte reden", voegt hij er nog aan toe. "Ik kan jullie zeggen dat er 3 spelers zijn die een afspraak hebben gemaakt met een hartspecialist, omdat ze bezorgd waren over de inspanningen die ze deden toen ze uit quarantaine kwamen. Het was vooral om dingen uit te stellen, maar je bent wel met de gezondheid van mensen bezig. Daar wil je geen risico's mee nemen", besluit Vrancken.