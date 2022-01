Er moet Vrancken iets van hart na keuzes van Club Brugge en Genk: "Buitenlandse coaches krijgen alle kansen, terwijl Belgen ook veel in hun mars hebben"

Wouter Vrancken doet het al enkele seizoenen heel goed bij KV Mechelen. Toch is de coach ontgoocheld dat zijn naam vooralsnog niet wordt genoemd bij de Belgische topclubs.

Club Brugge en KRC Genk waren recentelijk op zoek naar een nieuwe coach, maar beide topclubs kozen met Alfred Schreuder en Bernd Storck voor een buitenlandse T1.

“Die clubs zullen stilaan wel weten wat ik in mijn mars heb”, aldus Wouter Vrancken in Knack. “Maar als ze niet aan mij denken is dat maar zo. Ik sta er niet te veel bij stil. Ik ben gelukkig als coach van KV Mechelen. Laat dat duidelijk zijn."

Toch moet er Vrancken nog iets van het hart. “Ik vind dat België te weinig met de eigen coaches bezig is. Buitenlanders krijgen alle kansen, terwijl ik op de trainersschool veel coaches ben tegengekomen met goede ideeën.”