🎥 Eden Hazard is de redder in nood van Real Madrid

Eden Hazard was de redder van Real Madrid. In het bekerduel tegen Elche kroonde onze landgenoot zich tot de grote held door vijf minuten voor tijd in de verlengingen het winnende doelpunt te scoren.

Tegen Elche was het na 90 minuten nog steeds 0-0, waardoor verlengingen noodzakelijk waren om een winnaar aan te duiden. Eden Hazard viel in bij het begin van de verlengingen, maar Real zat in de staart van het eerste kwartier in slechte papieren want Marcelo kreeg rood en Elche bracht de stand op 1-0.

Dankzij Isco (108') kwam Real op gelijke hoogte en 5 minuten voor tijd was Hazard de reddende engel. Hij omspeelde de thuisdoelman en werkte koelbloedig af.

Real haalde opgelucht adem, zeker toen de 2-2 van Elche in de slotseconden nog werd afgekeurd.Voor Hazard is het nog maar zijn eerste doelpunt van het seizoen, maar direct wel een belangrijke.