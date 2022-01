KV Oostende stelt snel nieuwe trainer aan: "Al maanden mee bezig"

Genoa legde voor Alexander Blessin een opstappremie van 2 miljoen euro op tafel. Geld dat KV Oostende goed kan gebruiken.

Een fiks bedrag in het Belgische voetbal, 2 miljoen euro om een trainer weg te plukken. “We krijgen een mooi bedrag, maar ik vind dat logisch”, zegt Gauthier Ganaye.

"We hebben Alexander de kans gegeven om zich hier te ontplooien. We hebben hem gemaakt. Spelers worden toch ook met meerwaarde verkocht als je ze beter maakt? Toen Blessin een nieuw contract tekende, hebben we de club zo goed mogelijk beschermd voor wanneer het moment zou aanbreken.”

De centen worden ook meteen weer ingezet. “Die inkomsten zorgen ervoor dat we deals kunnen sluiten die op voorhand ondenkbaar waren voor ons. Zo groeien we als club. We spreken momenteel nog met twee à drie spelers om ons te versterken, waarvan eentje tot voor enkele dagen compleet onhaalbaar was. De som voor Blessin heeft die situatie misschien veranderd. Ook voor een nieuwe coach zullen we budget vrijmaken.”

Een nieuwe coach zal niet lang op zich laten wachten. “We zijn het vertrek van Blessin als sinds vorige zomer aan het voorbereiden. Hoeveel kandidaten ik heb? Er zijn al heel wat gesprekken geweest. Maar we willen niet snel snel iemand aanduiden. En neen: het hoeft geen kopie van Blessin te zijn. We hebben een filosofie als club, en daarom zijn we bij hem terechtgekomen.”