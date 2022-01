Schreuder, Frey, Undav en Union pluspunten van het weekend in een grauw en cynisch voetballandschap

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

De hand van Schreuder

We gaan niet te hard van stapel lopen en we weten even goed dat we binnen enkele maanden het tegenovergestelde mogelijk moeten schrijven, maar de entree van coach Schreuder bij Club Brugge doet het beste vermoeden.

Ruud Vormer een rijtje terugschuiven en zo opnieuw meer van waarde maken? Dat is tegen STVV alvast een eerste goede beslissing. Benieuwd wat er nog komt de komende weken en maanden.

Goalgetters bij schot

Frey deed er opnieuw twee bij en ook Undav kon uiteindelijk over verschillende dagen uitgespreid zijn aantal aandikken met twee tot zeventien.

De topschuttersstand wordt zo nog een spannende strijd in de strijd, al gaat het natuurlijk vooral over play-off 1 halen en daarin schitteren voor beide spelers en ploegen.

50 punten

Union is ondertussen de kaap van de 50 punten voorbij en blijft het zo geweldig goed doen. De promovendus lijkt een blijvertje voor de rest van het seizoen.

En het speelde ook echt niet slecht bij Seraing, verspreid over verschillende dagen. In alle linies staat het gewoon goed, simpel.

FLOP

De speeldag op zich

Als je denkt dat je alles hebt meegemaakt in het Belgisch voetbal, dan weten ze er toch nog opnieuw een schepje bovenop te doen.

Wedstrijden uitgesteld door corona of waarin een ploeg de gezondheid laat primeren en dus niet komt opdagen of wedstrijden waarin de zichtbaarheid te weinig is? Als je dat allemaal op één speeldag tegenkomt ...

Voor geld danst de beer

Het meest grappige in de hele zaak was dan misschien nog wel dat ze bij OH Leuven volledig moesten blijven uitgaan van het feit dat de match tegen Mechelen zou worden gespeeld.

© photonews

Taart voor de pers, een hele meute mensen van Eleven Sports laten uitrukken om uiteindelijk geen minuut beelden te maken. Dat OHL A tegen OHL B speelde en er later beloften coronapositief bleken is in tijden van Propere Handen enkel extra voer voor cynici.

Beerschot danst niet

Wie niet (meer) danst is Beerschot. Ook tegen Genk leek het eigenlijk nergens naar. Elke kleine versnelling van de Limburgers was genoeg om De Mannekes tegen het canvas te meppen.

Het wordt een lang seizoen voor Beerschot, dat snel punten moet gaan pakken om niet echt een vogel voor de kat te gaan worden.