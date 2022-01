📷 Geen publiek toegelaten? Antwerp-fans kruipen op het dak van parking in Oostende om ploeg aan te moedigen

Vanaf volgende week mag er opnieuw (in beperkte mate publiek binnen in de voetbalstadions. Maar dat hield de Antwerp-supporters niet tegen om dit weekend iets speciaal te doen.

Vrijdagavond speelde Antwerp namelijk op het veld van KV Oostende de opener van de 23e speeldag. Een verre verplaatsing voor de Antwerpenaren, die normaal gezien altijd wel kunnen rekenen op de steun van een uitverkocht uitvak. Met de lege stadions is het echter al lang stil in het vak waar Antwerp-supporters zouden moeten zitten.

Enkele supporters besloten om toch naar de Diaz-arena in Oostende af te zakken. Niet om het stadion in te komen, wel om vanop het dak van een parking hun favoriete ploeg aan te moedigen. Het is alleszins een mix van toewijding, fanatisme en misschien ook net dat tikkeltje erover.