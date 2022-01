Cercle Brugge op weg om "fysiek dominantste team in België te worden": "Die Vlaamse jongens hun werkmentaliteit is indrukwekkend, zij vertegenwoordigen het DNA van Cercle"

Weet u nog dat Cercle Brugge 17de stond op speeldag 16 en Yves Vanderhaeghe ontslagen werd? De kritiek op de Vereniging was moordend. Vijf zeges in zes matchen later oogst Cercle lof voor hun speelstijl en mentaliteit. Geen toeval, zo blijkt. Een dubbelinterview met Carlos Avina en Eddie Lattimore.

Een paar cijfers:

Cercle loopt het meeste kilometers in heel België

Cercle staat eerste qua HSR-afstand (high intensity runs) in België

Olivier Deman loopt het meeste kilometers van alle spelers in de JPL per match

Thibo Somers en Deman zijn respectievelijk eerste en tweede qua HSR-afstand. Ze zitten bij de top vijf procent in Europa zelfs.

Wij kregen de kans om technisch directeur Carlos Avina en fysical coach Eddie Lattimore over hun stokpaardje te spreken: de manier waarop ze van Cercle Brugge het fysiek dominantste team van de Jupiler Pro League willen maken.

Mister Avina, leg misschien even kort de filosofie en werking van Cercle Brugge uit.

"We hebben een grote transformatie ondergaan. We hebben alles veranderd: spelers, kleedkamers, velden, werkwijze,... alles! Altijd met die ene vraag in het achterhoofd: waar willen we naartoe? We hebben het jongste team in Europa qua speelminuten voor jonge spelers. Een coach die zegt dat iemand nog te jong is, dat willen we niet horen. Daarna zijn we ons gaan afvragen: wat werkt in België?"

"We wilden aan hoge intensiteit energetisch voetbal brengen. Cercle wil agressief en dominant zijn. Fysiek is daarbij heel belangrijk. We willen het fysiek dominantste team van de competitie zijn. En dat lijkt aardig te lukken. We staan al in de top in België. Uiteraard neemt zo'n evolutie tijd in beslag. We hebben wat moeten wennen. Maar jongens als Somers, Deman en Decostere zijn voorbeelden van wat we ermee kunnen bereiken. Niet toevallig zijn er clubs uit de Europese top vijf die interesse tonen in onze spelers."

Kan je zoiets makkelijk overbrengen naar een groep? Zo'n filosofie is leuk, maar je moet de spelers wel meekrijgen...

Lattimore: "We hebben een cultuur gekweekt waarin hard werk normaal is geworden. In de gym of op het veld, er wordt gezwoegd. Vorig jaar was nog een transitiejaar, maar nu plukken we de vruchten van het proces. Eerst was ik hier ook alleen als fysical coach, maar nu is er een assistent bijgekomen en nog een fysical coach die tussen het eerste en het tweede team schippert. We hebben een omgeving gecreëerd dat de spelers dat extra werk willen doen in plaats van dat ze het moeten doen."

"Ik geef maar een voorbeeld. We organiseren ook extra sessies in de gym. Eerst waren daar vijf of zes spelers aanwezig, nu doet 90 procent van de spelers die sessies uit zichzelf. Voor het seizoen heb ik de spelers ook een individuele planning meegegeven. Het was waarschijnlijk de zwaarste die ik een groep ooit gegeven had. Maar toen het seizoen begon hadden we op fysiek vlak wel een voorsprong op de rest."

Is het toeval dat de Vlaamse jongens er bovenuit steken op fysiek vlak?

Lattimore: "Nee, dat is het niet. Het is een combinatie van factoren. De Belgische mentaliteit en werkattitude zijn daar de belangrijkste van. Ze willen altijd meer doen. Het helpt ook dat Oli (Deman) en zeker Thibo (Somers) geweldige atleten zijn."

Avina: "Van de eerste dag dat ik hier aankwam was ik onder de indruk van die Vlaamse jongens. Het is een link naar het DNA van Cercle Brugge. De manier waarop ze werken is ongelooflijk. Wij wilden ook een voetbalstijl die overeenkwam met die mentaliteit. We hebben hier 15 verschillende nationaliteiten, maar die jongens zijn de ruggegraat van het team. Ze vertegenwoordigen het DNA van Cercle."

Kijk je ook naar die speelstijl en die fysieke kracht bij het kiezen van een coach?

Avina: "Er zijn duizenden coaches in de wereld. Wij kijken altijd naar de data bij het kiezen van spelers en coaches. Dominik Thalhammer sprong eruit. Hij nam altijd risico's in zijn manier van spelen, hij speelt hoog en zet hoge druk. Dat hadden we nodig. Toen ik hem voor het eerst zag, spraken we over het belang van fysiek en hij had dezelfde visie daarover."

Persverantwoordelijke Louis-Philippe onderbreekt even: 'Vergeet ook niet de competitie die er heerst op training!'

Lattimore: "Juist, op training is er ook een hoog competitiegehalte. We hebben een scorebord met de individuele scores qua snelheid, springen, afwerken... Noem maar op. Ze willen allemaal bovenaan staan. En wie in het midden staat, doet extra zijn best. Dat is de cultuur die we willen. Iedereen wil de beste zijn."

Zijn nieuwe spelers niet wat verrast als ze met die hoge work load geconfronteerd worden?

Lattimore: "(lacht) Ik herinner me nog toen Jesper Daland hier aankwam. Hij trok grote ogen ja. Maar ze passen zich snel aan als het de norm is."

Avina: "Daland kwam naar hier als kapitein van zijn team en als Noors international. Maar in het preseizoen had hij wat problemen. In de eerste match tegen Beerschot zagen we dan de echte Daland en nu is hij één van de beste verdedigers in de league. Maar ja, laten we zeggen dat hij dat niet gewend was."

Ik zie ook de High Speed Runs (HSR), die niet enkel in België, maar in Europa bij de top behoren. Is zoiets trainbaar?

Lattimore: "Ja, zeker, we doen dat elke week. Het helpt dat we hele goeie atleten hebben. En we zorgen ervoor dat iedereen klaar is. Diegenen die zaterdag niet gespeeld hebben, doen zondag een hele training. Zodat ze klaar zijn voor als ze moeten spelen."

Avina: "Het maakt me heel trots wat Eddie, de andere coaches en de spelers doen, hoeveel werk ze er insteken. Dit is een langetermijnsinvestering. Je ziet nu al die interesse voor onze spelers. Maar we gaan er deze winter geen laten vertrekken. Dat zijn we onze fans verplicht. We willen hen een mooi einde van het seizoen bezorgen en voortbreien op onze vorige resultaten. Geloof me: ons eerste doel is nu Zulte Waregem kloppen en daarna zal ons doel Anderlecht kloppen zijn."

En op lange termijn?

Avina: "Stap voor stap. We hebben een visie klaar voor de volgende drie jaar. Cercle moet telkens consistenter worden en uiteindelijk elk jaar een challenger worden voor de play-offs. Maar we moeten eerst de juiste fundamenten leggen."

Zie je dat jullie de fans meekrijgen in het verhaal?

Avina: "Stilaan wel ja. Tijdens de rust van de match tegen Seraing kwam er een supporter naar me toe en zei: 'Wat is hier aan de hand? Dit is gek! We gaan erop af als vliegen op een fruittaart.' Dat is wat we willen. Het is een proces, maar we plukken nu toch al de eerste vruchten."