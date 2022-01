Delcroix klaar voor wederoptreden: "Hij zet zich snel over tegenslagen, dat zit in zijn aard"

Hannes Delcroix blesseerde zich begin dit seizoen tegen... KV Mechelen. Zijn wederoptreden in een officiële match gebeurt mogelijk zondag tegen... KV Mechelen. De verdediger van Anderlecht heeft zijn tweede zware knieblessure achter de rug en hoopt nu gespaard te blijven van verdere pech.

Het ging immers allemaal goed voor Delcroix: basisspeler bij Anderlecht en opgeroepen voor de Rode Duivels. Aan die weg moet hij nu weer timmeren. Maar hij heeft het hoofd nooit laten hangen. "Mentaal stond Hannes zelfs sterker dan bij zijn eerste blessure", vertelt vader Dominique in HLN. ''Net omdat hij vanaf dag één wist wat hem te wachten stond."

"Nu is het herstel ook zonder de minste tegenslag verlopen, de eerste keer liep hij een kleine ontsteking op. De revalidatie op de club en bij Lieven Maesschalck was bovendien minder eenzaam. Vorig jaar zaten we nog in lockdown. Maar Hannes zet zich altijd relatief snel over tegenslagen. Dat zit in zijn aard."