Peter Vandenbempt enorm ontgoocheld in Herman Van Holsbeeck: "Hoe komt dat toch?"

Analist Peter Vandenbempt volgde de financiële wanpraktijken van het voetbal de voorbije jaren op de voet. Vooral in Van Holsbeeck is hij dik ontgoocheld.

Herman Van Holsbeeck leidde Anderlecht naar heel veel successen en leek daar ook riant voor vergoed te worden. Uit de verhoren blijkt dat hij op het einde 46.000 euro per maand opstreek.

Jaarlijks kreeg hij ook een bonus die ergens tussen de 250.000 en 500.000 euro lag. Bij de verkoop van Anderlecht streek hij nog eens, belastingsvrij, 778.000 euro op.

Voor Peter Vandenbempt is Van Holsbeeck de figuur waarin hij het meest ontgoocheld is. “Ik heb meer dan twintig jaar uitstekend én correct met hem samengewerkt”, zegt Vandenbempt aan De Standaard.

“Nooit heb ik hem op een leugen kunnen betrappen. Ik vraag me af: op welk moment is de omslag gekomen dat hij het allemaal oké is gaan vinden? Hoe gebeurde die normvervaging?”