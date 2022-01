"Eden Hazard zit in mijn plannen voor volgend seizoen!"

Zijn winnend doelpunt in de bekermatch tegen Elche was blijkbaar niet alleen goed voor het vertrouwen van Eden Hazard zelf. Het herstelde ook veel van het vertrouwen van zijn coach, Carlo Ancelotti, in hem. Die overweegt om hem ook morgen te laten starten.

Hazard wordt al heel de winter in verband gebracht met een vertrek. Newcastle, Chelsea... de clubs bleven opgelijst worden. Intussen leek Hazard echter geen plannen te maken om te vertrekken. En blijkbaar wil zijn coach dat ook niet. Carlo Ancelotti sprak toch wel een paar opvallende woorden over hem op zijn persconferentie. Morgen speelt Real Madrid immers alweer tegen Elche. “Het zou geweldig zijn als Hazard morgen zou kunnen starten. Of ik stilaan moe word van de vragen over hem? Nee, als ik moe ben dan ga ik wel naar bed. Ik kan hier nu bevestigen dat Eden Hazard in mijn plannen zit voor volgend seizoen.”





